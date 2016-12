VIOLENCE AU MALI Enlèvement d'une Française à la tête d'une ONG

Les autorités françaises confirment l'enlèvement samedi à Gao, dans le nord du Mali, d'une Française qui dirige une ONG d'aide à l'enfance, a indiqué hier le ministère français des Affaires étrangères.

Les autorités françaises, «en lien avec les autorités maliennes, sont pleinement mobilisées pour rechercher et libérer, le plus vite possible, notre compatriote», a indiqué dans un communiqué le porte-parole du quai d'Orsay, Romain Nadal. Le ministère a ajouté être en contact avec la famille de Sophie Pétronin. «Des soldats français de la force Barkhane participent activement aux recherches au côté des Maliens», a indiqué une source militaire française, sans plus de précisions. Samedi, une source de sécurité malienne et deux élus locaux de la grande ville du Nord du Mali, à 1 200 km de Bamako, cités par l'AFP, avaient indiqué que Sophie Pétronin, qui a également la nationalité suisse, avait été enlevée à Gao par des hommes armés. Elle travaillait de longue date à Gao à la tête d'une ONG qu'elle a créée pour venir en aide aux enfants souffrant de malnutrition.