IRAN Exercice de défense aérienne de grande envergure

L'Iran a lancé hier dans le sud du pays un exercice de défense aérienne de grande envergure, a rapporté l'agence de presse iranienne Irna. Baptisé «Défenseurs du ciel de Velayat 7», cet exercice couvre les provinces du Hormozgan et de Bouchehr, dans le golfe Persique, ainsi que la province du Khouzistan (sud-ouest), a indiqué le général de brigade Farzad Esmaili, chargé de la défense aérienne iranienne, cité par l'agence. «Cet exercice sera tenu pendant trois jours sur une zone couvrant 496.000km, et des avions de combat F-4 ainsi que des systèmes de défense antimissile S300 seront testés lors de l'exercice», a-t-il précisé. Participeront à cet exercice les forces de défense aérienne de l'armée iranienne et des Gardiens de la révolution islamique, des unités de soutien de la marine, et des unités d'artillerie de l'armée et des gardiens de la révolution islamique, a-t-on expliqué.

Durant cet exercice militaire, des volumes considérables d'artillerie et de missiles seront utilisés, a relevé le responsable militaire. Lors de la première étape, divers instruments de défense seront éparpillés, dont «des radars, des missiles, des pièces d'artillerie, des systèmes de surveillance électronique et de communications», a rapporté le chaîne de télévision iranienne Press TV. Les exercices, qui regrouperont près de 17 000 membres de l'armée, simuleront une guerre électronique intense et de grande envergure. Il a été conseillé aux avions iraniens et étrangers de rester éloignés de la zone d'exercice.