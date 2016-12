RÉAGISSANT AUX ACCUSATIONS ALLEMANDES, LA TUNISIE PRÉPARE LE RETOUR DE 5 000 TERRORISTES Les maux des barricades

Par Chaabane BENSACI -

L'attentat de Sousse est encore dans tous les esprits

La vérité est de dire que la Tunisie s'est signalée par le nombre effarant de ses ressortissants engagés dans un terrorisme barbare, bien au-delà de l'image tranquille et séduisante des clips touristiques achetés à prix d'or dans les médias occidentaux.

La Tunisie est sur le qui-vive, depuis que des médias européens, et notamment français, ont rebondi sur l'attentat au camion-bélier à Berlin dont l'auteur, un jeune jihadiste tunisien, a été tué en Italie. Les analyses servies par ces médias reflètent les convictions de leur opinion publique, avec cette particularité que la conjoncture internationale en Irak et en Syrie, mais surtout les attentats en France et en Belgique, ont beaucoup profité à l'extrême droite et à une nouvelle droite...radicalisée dont les dérives ne diffèrent pas de celles des formations souverainistes. Ainsi, le quotidien français Le Figaro titrait-il, au lendemain de la mort de Anis Amri, sur «la Tunisie, ce vivier du terrorisme mondial», provoquant un électrochoc dans le pays de la révolution du Jasmin, inquiet de l'impact immédiat sur la mamelle touristique de la Tunisie.

Des mois et des mois d'efforts louables et d'investissements, tant gouvernementaux qu'au niveau des entreprises elles-mêmes et de la société civile, pour séduire à nouveau le touriste européen, risquent de partir en fumée. Si la droite et l'extrême droite européennes tirent profit des attentats et se gavent de la sueur et de la peur de leurs concitoyens pour se rapprocher de plus en plus du pouvoir présidentiel, en France, en Hollande, en Allemagne etc, la vérité est de dire que la Tunisie s'est signalée par le nombre effarant de ses ressortissants engagés dans un terrorisme barbare, bien au-delà de l'image tranquille et séduisante des clips touristiques achetés à prix d'or dans les médias occidentaux.

L'endoctrinement n'explique pas tout, malgré la place considérable qu'a prise Ennahda dans la société tunisienne depuis 2011. De nombreux jihadistes ont répondu à l'appât de l'argent ou ont fui la misère endémique qui grève les régions autres que côtières. Ajoutons à cela que, faute de moyens financiers et matériels, le gouvernement n'a pu ajuster sa stratégie de lutte contre la menace terroriste interne, comme l'ont démontré les attentats du Bardo ou de Sousse. Tant bien que mal, il s'essaye à la riposte, mais c'est une chose que de prévenir le danger incarné par quelques centaines d'extrémistes, cantonnés majoritairement au mont Chaâmba et dans la zone de Ben Guerdane, et c'en est une autre que de faire face au retour «inattendu» de plusieurs milliers de jihadistes militairement aguerris sur les fronts irakien et syrien. En fait, cette donne ne constitue pas une surprise. Depuis un an déjà, le cri d'alarme a fusé d'un peu partout, notamment au regard de la situation en Libye et de l'évolution prévisible des évènements en Syrie et en Irak. Peine perdue, le gouvernement tunisien a pratiqué la politique de l'autruche, mais pouvait-il faire autrement? Et voilà que la sortie tapageuse du Syndicat national des forces de sécurité intérieure vient mettre en garde contre «le retour des terroristes des foyers de tension», accusant certains partis et des associations, sans les nommer, de «tenter de blanchir ces terroristes et de légitimer leur retour». Ce syndicat n'hésite pas à parler de «somalisation de la Tunisie» et pointe du doigt le parti nourricier de la mouvante islamiste, Ennahda. En dénonçant «l'absence de volonté politique», il ne craint pas d'avertir que le retour des quelque 5000 jihadistes tunisiens vaincus à Alep et à Mossoul, notamment, va «contribuer à élargir le cercle du terrorisme». La perspective de la menace, bien plus que la tonalité du discours, a déclenché un vent de panique dans les cercles dirigeants qui savent le nombre et la force des cellules dormantes susceptibles d'être réactivées. Même s'il s'agit d'abord de réaction indirecte aux accusations allemandes qui reprochent aux renseignements tunisiens de «ne pas être au point», cette façon de sonner le tocsin, à un moment où les Tunisiens désespèrent de retrouver la sécurité d'antan, montre que la politique est une chose trop sérieuse pour la laisser aux mains de la seule institution sécuritaire. Les moyens de celle-ci, aussi rudimentaires puissent-ils être, ne sont pas limités au point qu'elle ne peut faire face à la situation. Or, le marasme des formations politiques, trop nombreuses et déjà sclérosées, affecte un débat où on parle, tenez-vous bien, de «déchéance de la nationalité» et autres mesures gratuitement importées, quand une gestion au cas par cas, dans le respect des lois et des intérêts du pays, s'impose.