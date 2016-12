COLONIES ISRAÉLIENNES Netanyahu a réclamé le report de l'examen des permis de construire

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réclamé le report de l'examen de permis de construire dans des quartiers de colonisation à Jérusalem-Est pour éviter davantage de tensions avec les Etats-Unis, a indiqué, cité par l'AFP, un conseiller municipal. Le président du comité de planification et de construction «nous a dit que (cet examen) avait été retiré de l'agenda à la demande du Premier ministre», avant le discours du secrétaire d'Etat John Kerry sur le conflit israélo-palestinien prévu plus tard dans la journée, a indiqué Hanan Rubin. Il a précisé que le vote devait porter sur l'octroi de 492 permis de construire dans les quartiers de colonisation de Ramat Shlomo et Ramot à Jérusalem-Est occupée, partie palestinienne de la ville sainte. Il a ajouté que cet examen serait organisé à une date ultérieure, sans autre précision. Vendredi et pour la première fois depuis 1979 le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé à Israël de cesser la colonisation dans les Territoires palestiniens et à Jérusalem-Est, occupés dans une résolution permise par la décision des Etats-Unis de ne pas utiliser leur droit de veto.