AFFAIRE DES CYBERATTAQUES RUSSES Trump veut passer à "autre chose"

Le président élu américain Donald Trump a minimisé jeudi la gravité de l'escalade des tensions entre les Etats-Unis et la Russie alors que Washington accuse Moscou d'avoir lancé des cyberattaques contre le pays. «Il est temps que notre pays passe à des choses meilleures et plus importantes», a-t-il déclaré dans un communiqué, avant d'ajouter qu'il rencontrerait les responsables des agences de renseignement américaines la semaine prochaine pour s'informer de la situation.

Le gouvernement américain a pris plusieurs mesures contre la Russie jeudi, notamment l'expulsion de 35 diplomates accusés d'être des agents des services de renseignement russes et la fermeture de deux établissements russes aux Etats-Unis.

Les services de renseignement américains ont conclu que le Kremlin avait ordonné le piratage et la divulgation des emails de la candidate démocrate à la présidentielle américaine Hillary Clinton et d'autres membres du parti et de son équipe de campagne afin d'aider Donald Trump à remporter l'élection présidentielle américaine. La Russie a rejeté ces accusations. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a accusé le gouvernement de Barack Obama de tenter de «détruire définitivement les relations américano-russes, qui étaient déjà au plus bas», et a déclaré que Moscou réagirait «comme il convient, selon le principe de réciprocité». M. Trump, qui prendra officiellement ses fonctions le 20 janvier, a pris la défense de la Russie à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux et nommé secrétaire d'Etat l'ancien directeur russophile d'une société russo-américaine, Rex Tillerson.