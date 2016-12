PRÉSIDENTIELLE DE GAMBIE Ban félicite Adama Barrow

Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a félicité Adama Barrow pour sa victoire à l'élection présidentielle en Gambie et lui a demandé de calmer ses partisans, a indiqué jeudi l'ONU. M. Ban a téléphoné à M. Barrow, dont l'élection est contestée par le président sortant Yahya Jammeh, et a «confirmé que les Nations unies soutiennent pleinement la décision de la Cédéao du 17 décembre». La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), réunie à Abuja, avait demandé à M. Jammeh de reconnaître sa défaite et décidé que M. Barrow serait investi normalement le 19 janvier. Selon le communiqué onusien, M. Ban a «réaffirmé l'engagement de l'ONU à soutenir une passation de pouvoirs pacifique, ordonnée et dans les délais prévus». M. Ban «encourage» M. Barrow à «demander à ses partisans de faire preuve de retenue et de ne pas recourir à la violence». Le secrétaire général, qui quitte ses fonctions dans quelques jours, a tenté en vain jusqu'à présent d'entrer en contact par téléphone avec M. Jammeh. Yahya Jammeh, qui avait dans un premier temps reconnu sa défaite et félicité Adama Barrow, a ensuite fait volte-face le 9 décembre, rejetant les résultats et réclamant un nouveau scrutin. Depuis, il a affirmé qu'il demeurerait à la tête du pays tant que la Cour suprême ne se serait pas prononcée sur son recours. D'après la Constitution, son mandat expire le 19 janvier.