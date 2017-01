A LA VEILLE DU NOUVEL AN Attentat sanglant à Baghdad

Au moins 27 personnes sont mortes à la veille du Nouvel An dans un double attentat-suicide sur un marché de Baghdad, à l'heure où les forces irakiennes peinent dans leur offensive pour reprendre au groupe jihadiste Etat islamique son bastion de Mossoul. L'attaque, qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, est survenue samedi matin sur le marché de mi-gros d'Al-Sinek, en plein coeur de Baghdad, où sont vendus pêle-mêle des pièces détachées de voitures et des vêtements. Deux kamikazes se sont fait exploser quasi-simultanément à une heure matinale où vendeurs et acheteurs sont très nombreux. Les devantures et les étals ont été soufflés par les déflagrations. Des débris mêlés au sang des victimes jonchaient le sol. «Il y a 27 morts et 53 blessés», a déclaré un colonel de la police irakienne. Un haut responsable du ministère de l'Intérieur et une source hospitalière ont confirmé ce bilan. Aucun groupe n'avait revendiqué l'attaque, mais le groupe jihadiste Etat islamique (EI), les forces irakiennes à Mossoul (nord), vise fréquemment la capitale irakienne au moyen d'attentats-suicides ou d'attentats à la bombe.