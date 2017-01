CONTACTS AVEC RIYADH SUR LE HADJ Démenti de Téhéran

L'Iran a démenti les informations sur des contacts avec l'Arabie saoudite pour discuter du retour des Iraniens lors du prochain pèlerinage à La Mecque après une année d'absence sur fond de tensions entre les deux pays. «Contrairement aux informations publiées par les médias (...) nous n'avons reçu aucune invitation de la part de l'Arabie saoudite», a déclaré le président de l'Organisation iranienne du hadj, Hamid Mohammadi, cité hier par les médias. Le ministre saoudien du Pèlerinage, Mohammed Bentin, avait annoncé vendredi avoir entamé une série de rencontres prévues avec plus de 80 pays, dont l'Iran, pour discuter des arrangements concernant l'organisation du pèlerinage en 2017. «La délégation chargée des affaires du hadj en Iran a été invitée à venir dans le royaume» pour préparer le Hadj prévu à l'automne 2017, a dit le ministre, cité par le quotidien saoudien Al-Hayat. Pour la première fois depuis près de trois décennies, aucun pèlerin venant d'Iran n'avait participé au hadj de septembre 2016. La tension entre l'Arabie saoudite et l'Iran s'était accentuée lorsque Téhéran avait contesté l'organisation par les Saoudiens du pèlerinage après la tragique bousculade qui avait coûté la vie à près de 2300 fidèles, dont 464 Iraniens, lors du hadj de 2015. L'Arabie saoudite a rompu il y a un an ses relations diplomatiques avec l'Iran après l'attaque et le saccage de son ambassade à Téhéran. Elle a aussi rompu ses relations économiques et commerciales et suspendu tous les vols entre les deux pays.