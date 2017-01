VIOLENCES AUX ETATS-UNIS Un quart des personnes tuées par la police sont des Noirs

Un total de 232 Afro-Américains ont été tués par la police en 2016 aux Etats-Unis, soit près d'un quart des 957 personnes tuées par la police, selon les estimations du quotidien The Washington Post. D'après ces données, 2,6 personnes en moyenne ont été tuées par la police chaque jour en 2016, dont plus d'un Afro-Américain tous les deux jours, et 160 Hispano-Américains ont été tués par la police au cours de l'année. Bien que ces chiffres soient très élevés, ils sont toutefois inférieurs à ceux de 2015, lorsque la police avait tué 991 personnes, dont 258 Afro-Américains et 172 Hispano-Américains. Le Washington Post a commencé son décompte en janvier 2015 en s'appuyant sur des reportages diffusés par les médias, des enregistrements publics, des informations relayées sur les réseaux sociaux et d'autres sources. Il s'est intéressé aux incidents dans lesquels des policiers ont tué un civil dans le cadre de leurs fonctions dans des circonstances rappelant la mort du jeune Michael Brown, un adolescent noir de Ferguson (Missouri), en 2014. La mort de Michael Brown, puis celle d'un autre Afro-Américain, Eric Garner, tués par la police à New York la même année, avaient conduit à la formation du mouvement «Black Lives Matter» (La vie des Noirs compte) dans le pays.