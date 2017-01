CISJORDANIE OCCUPÉE 28 Palestiniens arrêtés au cours d'incursions israéliennes

ingt-huit Palestiniens ont été arrêtés au cours d'incursions de l'armée d'occupation israélienne mardi en Cisjordanie, a affirmé l'agence de presse palestinienne Wafa. Ces Palestiniens ont été arrêtés dans le camp de Bellata (dans l'est de Naplous) au milieu de coups de feu nourris, a précisé Wafa. Sept Palestiniens ont été arrêtés à Beitlahem, deux autre au camp Ayda (Ramallah), cinq à Selouad, deux à Qilquia et un autre à Yaabed (sud-ouest de Jenine), selon la même source. L'armée d'occupation israélienne mène quotidiennement des campagnes d'arrestation arbitraires à l'encontre de dizaines de Palestiniens en Cisjordanie et à El-Qods occupées.