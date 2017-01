NIGER-TERRORISME 15 terroristes éliminés et 3 soldats tués

Quinze terroristes ont été éliminés et trois soldats nigériens tués dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une attaque de positions de l'armée par Boko Haram dans le sud-est du Niger, a annoncé lundi soir l'armée dans un communiqué. «Le bilan provisoire s'établit comme suit: côté Forces de défense et de sécurité, on déplore trois morts et sept blessés. Côté ennemi quinze morts», précise un communiqué lu à la télévision publique par le porte-parole du ministre nigérien de la Défense, le colonel Moustapha Ledru. L'armée nigérienne a également «capturé» un combattant de Boko Haram. «Des opérations de ratissage ont été engagées pour neutraliser les terroristes en fuite», assure le colonel Ledru. Selon lui, l'attaque de Boko Haram a visé samedi soir«une position de l'armée à Baroua», une localité de la région de Diffa, à proximité du lac Tchad, une zone marécageuse très enclavée située à cheval entre le Niger, le Tchad et le Nigeria. Cette attaque intervient après qu'une trentaine d'éléments nigériens de Boko Haram ont déposé les armes hier.