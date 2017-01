VIOLENCES EN IRAK Daesh attaque un commissariat de police

Des jihadistes équipés de vestes explosives ont attaqué lundi soir un commissariat de police à Samarra, au nord de Baghdad, provoquant une fusillade avec les forces de l'ordre, a-t-on appris auprès des autorités irakiennes. «Il y a eu une attaque terroriste contre le commissariat de Mutawakil et les forces irakiennes ont cerné» les assaillants, a déclaré Saad Maan, porte-parole du ministère de l'Intérieur, à des journalistes. Des coups de feu entre les forces de l'ordre et les assaillants, toujours retranchés dans le commissariat, se poursuivaient dans la soirée, a indiqué la même source. Un officier de police a toutefois affirmé que cinq assaillants avaient été tués et des renforts déployés dans Samarra, ville située à 110 km au nord de la capitale. Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué l'attaque par le biais de son agence de propagande Amaq. Dans la matinée de lundi, l'organisation extrémiste avait revendiqué une autre attaque, un attentat suicide à la voiture piégée qui a tué 32 personnes dans un quartier chiite de Baghdad. L'attaque de Samarra intervient quelques heures seulement après une visite du président français François Hollande en Irak, consacrée à la lutte contre l'EI. Les forces irakiennes se battent depuis plus de deux mois et demi pour reprendre à l'EI la ville de Mossoul, dans le nord de l'Irak, avec l'aide d'une coalition internationale dont la France fait partie.