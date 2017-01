QUELQUES SIGNES ANNONCIATEURS D'UNE DÉCADENCE FRANÇAISE Marianne, plus nue que jamais

Par Aissa HIRECHE -

Christine Lagarde - Jacqueline Sauvage - Cédric Herrou

Trois affaires ont défrayé la chronique judiciaire française ces derniers mois impliquant une personnalité politique, une citoyenne lambda et un militant des droits de l'homme. La justice française a parfaitement illustré la fable de Jean de La Fontaine: «Selon que vous soyez puissant ou misérable... les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.»