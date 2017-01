QUELQUES SIGNES ANNONCIATEURS D'UNE DÉCADENCE À LA FRANÇAISE Sur quoi pourraient déboucher ces défaillances?

Par Aissa HIRECHE -

Le président sortant français, François Hollande, a plongé, en cinq ans, la France dans la déliquescence et la fuite en avant

En argumentant la condamnation par le fait que Cédric Herrou aurait agi par militantisme et non par humanisme, la justice française dévoile un aspect encore plus grave, à savoir qu'elle est pervertie par une pensée médiocre et une perception incroyablement indigente.