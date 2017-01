EN 2016, LA RUSSIE A REPRIS AVEC FRACAS SON RANG DE SUPERPUISSANCE La méthode Poutine

Par Chaabane BENSACI -

Retour en force de la Russie

La crise du pétrole, le front ukrainien, la Crimée, les sanctions de l'UE et des Etats-Unis, un bras de fer extrême avec l'Otan sur les frontières occidentales, les menaces sur le flanc oriental, tout cela a fortement pesé sur les décisions du Kremlin...

La recomposition géostratégique, telle que l'a vécue le Moyen-Orient avec la colonisation franco-britannique, est toujours en gestation même aujourd'hui, surtout que les Etats-Unis ont esquissé 10 ans plus tôt la mise en branle d'un plan baptisé GMO destiné à conforter la présence d'Israël dans son rôle de gendarme de la région. Après deux ans de bombardements des positions du groupe autoproclamé Etat islamique, la stratégie de l'équipe Obama qui a donné à croire au retrait politico-militaire des forces d'intervention US a mis en grand danger la Syrie, dernier pays à résister à la vague dévastatrice du Printemps arabe orchestrée à dessein. Utilisant des alliés aux ambitions parfois contraires sinon franchement hostiles, Washington a mené une coalition internationale contre le terrorisme sous la trame de laquelle elle a entrepris de dessiner les cartes du prochain redéploiement géopolitique. Une approche qui fait des Kurdes de Syrie et d'Irak, mais pas seulement, les maillons d'une future cartographie régionale de nature à contrer les ambitions des forces chiites et de l'Iran, tout en mettant face à face, pour le pire bien plus que pour le meilleur, les candidats au rôle de puissance régionale que sont la Turquie et l'Arabie saoudite, auxquelles il faut en outre ajouter l'Egypte, certes affligée par la guerre que lui imposent les jihadistes de Daesh et les Frères musulmans.

Après une année de féroces combats et de bombardements soutenus, la Russie de Vladimir Poutine a permis à l'armée syrienne secondée par l'Iran (gardiens de la Révolution et force El Qods) ainsi que par le Hezbollah libanais de remporter sa plus grande victoire depuis le début de la guerre, libérant Alep, capitale économique de la Syrie. Ce faisant, Moscou a signé avec fracas son retour sur la scène internationale en tant que super puissance avec laquelle il va falloir dorénavant compter. Cette renaissance du phénix russe a quelque peu perturbé les plans de l'équipe Obama-Clinton mais le Pentagone garde bon espoir de parvenir en 2017 à ses fins, en usant des motifs qui peuvent miner la relation entre Moscou et Téhéran.

Car si militairement, Poutine a ressuscité l'aura et les ambitions soviétiques, lui qui déclarait il y a quelques années que la disparition de l'URSS fut «la plus grande catastrophe» que la Russie aura subie, il n'en demeure pas moins que le talon d'Achille existe dans un pays confronté à une situation économique dramatique, presque semblable à celle qui fut celle des derniers moments de l'empire soviétique. La crise du pétrole, la mobilisation sur le front ukrainien, la Crimée, les sanctions de l'UE et des Etats-Unis accompagnées par un bras de fer extrême avec l'Otan sur les frontières occidentales du pays, les menaces sur le flanc oriental où les coups de Daesh et al-Nosra préfiguraient les dangers véritables qui pendaient sur la seule base navale de Tartous, en Méditerranée, tout cela a fortement pesé sur les décisions du Kremlin et de l'Etat-major russe pour ne pas laisser se rééditer les erreurs de 2011, entre autres appréciations empreintes d'une innocence fatale comme on l'a vu en Libye.

Par-delà les affrontements séculaires entre courants sunnite et chiite, la région du Moyen-Orient est aussi déchirée par les dogmes agressifs du wahhabisme et du salafisme, version Frères musulmans. Tous les pays musulmans ont connu la déferlante de ces idéologies d'un autre âge, payant le prix des ravages que ces courants moyenâgeux infligent aux terres de l'Islam sous prétexte de les réendoctriner. Mais derrière le discours religieux, il y a la visée politique qui guide les partisans de ces actes de guerre dont l'objectif est de restaurer la splendeur des califats d'antan ou, à défaut, celle de l'Empire ottoman. Songes et mensonges se télescopent du Yémen jusqu'en Libye, en passant par l'Irak, la Syrie, l'Egypte et d'autres pays a priori loin des sphères convoitées mais dont les communautés musulmanes ont également à payer le prix sanglant de cette saga.

Après des mois et des mois durant lesquels les coups ont été échangés avec des centaines de milliers de morts, tous musulmans, et des millions de réfugiés jetés sur les routes de l'exil, une situation instable demeure, avec cette nuance près que 2017 a désigné un vainqueur incontestable. En un an, la Russie a renversé la donne et mis un frein brutal mais efficace aux ambitions des uns et des autres, protégeant Tartous et construisant la base aérienne de Hmeimim, dans la province de Lattaquié. Tout en sauvant in extremis le régime du président Bachar al Assad, visé par tous les pays occidentaux et ceux du CCG, le président Poutine a repris langue avec le président turc Erdogan, convaincu du jeu retors de l'équipe Obama et des démocrates américains qui ont parié sur un nouvel islamiste pour le propulser à la place de l'ancien, garantissant ainsi la réussite de leur programme dans la région du Moyen Orient où l'Etat hébreu doit rester la force contraignante.

Poutine le sait qui ne peut ignorer également les calculs dont l'Iran risque bientôt de faire les frais. Sauf qu'en affaiblissant Téhéran, les pays atlantistes feront d'une pierre deux coups. Certes, ils créeront une brèche énorme dans le mur de la résistance pro-palestinienne, déjà réduite à sa plus simple expression, mais ils amenuiseront de beaucoup les appétits naissants du Kremlin, le renvoyant à ses difficultés socio-économiques de nature à alimenter des troubles et des émeutes qui finiront par ressembler à celles qui ont emporté Gorbatchev puis Eltsine.

Vainqueur de tout une série de bras de fer en 2015 et 2016, Vladimir Poutine ne va pas tout risquer sur un coup, en 2017. Il n'a pas laissé s'embourber son corps expéditionnaire en Syrie, assouplissant en temps opportun les moyens humains tout en consolidant les moyens matériels, devenus «permanents» pour dissuader les esprits chagrins. La Russie a retrouvé son rang diplomatique et renforcé sa présence militaire partout où ses intérêts peuvent être menacés. Et Moscou est redevenu un acteur craint et respecté par ceux-là mêmes qui ont cru, il n'y a pas si longtemps, lui donner des leçons sinon lui faire des remontrances. Ayant d'excellentes relations avec Téhéran, réconciliés avec les Turcs, gardant un contact étroit avec l'Egypte, salué bruyamment par le nouveau président des Etats- Unis Donald Trump qui ne cache pas son admiration pour son homologue russe, mais aussi par les dirigeants grec et bulgare ainsi que par le candidat français des Républicains François Fillon qui ne tarit pas d'éloges sur le maître du Kremlin, Poutine a désormais une chance unique de traduire les gains militaires de 2015 et 2016 en gains politiques et économiques, d'abord en construisant une paix réelle en Syrie avec l'aide intéressée de la Turquie d'Erdogan, ensuite en pesant de tout son poids aux côtés de l'Opep pour faire remonter le prix du baril de pétrole dont dépend en partie le renouveau de la Russie. Et cela, il s'y est déjà attelé...