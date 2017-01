LIBYE L'exécution de deux journalistes tunisiens par l'EI confirmée

Un membre présumé de l'organisation Etat islamique en Libye, détenu par les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar dans l'est du pays, a confirmé l'exécution de deux journalistes tunisiens disparus en Libye en septembre 2014, dans des «aveux» diffusés par une télévision libyenne. Tête rasée, le détenu qui portait une tenue de prisonnier orange, a affirmé samedi soir à cette télévision avoir été témoin de l'exécution de Sofiène Chourabi et Nadhir Ktari dans une forêt près de la ville de Derna, un ancien fief de l'EI, dans l'est libyen. Sofiène Chourabi, un blogueur très actif durant la révolution tunisienne de 2011, et Nadhir Ktari, un photographe, ont disparu dans la région d'Ajdabiya (est) le 8 septembre 2014. Quatre mois plus tard, la branche libyenne de l'EI a affirmé avoir exécuté ces deux journalistes. Mais cette revendication a été mise en doute par des responsables libyens puis tunisiens, notamment pour manque de preuves, ravivant l'espoir auprès des familles des deux journalistes. Présenté comme Abderrazek Nassef Abderrazek Ali, un Libyen, le détenu affirme que Nadhir et Sofiène ont été capturés à un barrage tenu par l'EI entre Ajdabiya et Labraq (est). Ils ont été transférés au tribunal de l'organisation ultra-radicale à Derna, avant d'être exécutés par deux Tchadiens, membres de l'EI, toujours selon le détenu qui s'exprimait sur la chaîne Al-Hadath Al-Libiya proche de Haftar.