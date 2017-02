CISJORDANIE OCCUPÉE Construction de 3 000 logements

L'occupant israélien a approuvé la construction de 3 000 logements dans des quartiers de colonisation en Cisjordanie occupée, après l'annonce de la construction de nouvelles colonies dans les territoires occupés, qui constituent une entrave au processus de paix au Proche-Orient, ont rapporté les médias. Les autorités d'occupation israéliennes avaient déjà donné leur feu vert à la construction de 566 logements dans trois quartiers de colonisation d'El-Qods-Est occupée, et annoncé la construction de 2 502 logements en Cisjordanie, ont précisé les médias. Plusieurs pays et organisations internationales ont exprimé leur vive préoccupation après l'annonce de la construction de nouvelles colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, condamnant ces actions unilatérales qui constituent une «grave menace» pour la solution à deux Etats. Mercredi dernier, le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saëb Erakat, a averti que les Palestiniens pourraient se diriger à nouveau au Conseil de sécurité de l'ONU après les nouvelles annonces de colonisation israéliennes. Le 23 décembre, les 15 membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur du texte qui exhorte Israël à «cesser immédiatement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont El-Qods», et affirme que les colonies «n'ont pas de valeur juridique» et sont «dangereuses pour la viabilité d'une solution à deux Etats». Pour la première fois depuis 1979, les Etats-Unis n'avaient pas mis leur veto à une résolution de l'ONU condamnant les colonies israéliennes.