CONFLIT DU YÉMEN L'ONU préoccupée par le sort des civils

Le coordonnateur humanitaire des Nations unies au Yémen, Jamie McGoldrick, s'est déclaré mardi soir «très préoccupé» par le sort de dizaines de milliers de civils des districts de Dhubab et Al Mokha, dans le gouvernorat de Taëz (sud-ouest).

Des informations provenant du terrain révèlent que les opérations militaires dans cette région côtière ont contraint la plupart des habitants de Dhubab à fuir, alors qu'à Al Mokha, entre 20.000 et 30.000 personnes, soit près du tiers de la population, sont prises au piège dans la ville et ont besoin d'une protection immédiate et d'une assistance humanitaire, a indiqué l'ONU dans un communiqué.

Les attaques aériennes répétées, les raids et les attaques de tireurs embusqués dans et autour de la ville d'Al Mokha ont tué et blessé des dizaines de civils et ont mis la plupart des services à l'arrêt, a ajouté le communiqué.