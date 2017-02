Qui veut faire tomber Fillon?

Par Aissa HIRECHE -

Ce mercredi, un sondage dévoile la chute de Fillon dans l'opinion publique. De favori des sondages à occuper le fauteuil de l'Elysée, il est devenu le perdant incontestable dès le premier tour. La cause, une histoire d'emploi fictif de son épouse comme son assistante, à laquelle est venue s'ajouter une autre histoire d'emploi fictif de sa même épouse dans une revue, «La revue des deux mondes», à laquelle est venue se greffer une autre histoire de rémunération de ses propres enfants en tant qu'avocats alors qu'ils ne l'étaient pas. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre pavé vient d'être jeté dans la mare des Républicains, Fillon est le seul actionnaire d'une société Conseil et son activité est sujette à conflit d'intérêts depuis 2012. Du coup, les langues se délient et les questions tombent les unes après les autres. Une seule question revient cependant avec force: qui remplacera Fillon à la candidature à la présidence de la République en ce mois d'avril 2017? Interrogés mardi soir sur BFM TV sur «qui aurait eu intérêt à balancer Fillon de la sorte», le rédacteur en chef du Canard enchainé, média à l'origine de la tourmente de Fillon s'est dit outré par un tel raisonnement, soutenant au passage qu'il s'agit de la conclusion d'un travail d'investigation tout à fait normal, mais oubliant de préciser ce qui a mis la puce à l'oreille des journalistes du Canard enchaîné pour qu'ils se mettent à fouiller dans un passé si lointain de l'ex-Premier ministre de Sarkozy.

La question de la manipulation ne se pose, en réalité, même pas. Il y a tellement d'intérêts en jeu que tout le monde dans cette course pourrait être impliqué car chacun des candidats aurait à gagner dans la disqualification de Fillon. Qui est donc derrière cette mise en scène diabolique? Pour les raisons que l'on devine, chaque candidat pourrait être suspect. De Macron à Le Pen, en passant par Mélenchon et Valls jusqu'aux autres gens de la gauche - qui sont encore au pouvoir - sont susceptibles d'avoir vendu Fillon au journal. Mais abattre Fillon pourrait aussi être l'oeuvre d'un Juppé qui veut retrouver sa chance de présider aux destinées de la France. Un rêve longtemps caressé par le maire de Bordeaux, surtout si l'on rappelle la hargne qu'il avait à le vaincre aux élections de la primaire. Cependant, cette tempête pré-électorale pourrait aussi être due à une manipulation étrangère. L'affaire des mails de Clinton est là pour confirmer que, désormais, des élections présidentielles ne sont pas si «nationales» qu'on le croit et les critères de choix des candidats ne sont pas toujours laissés à l'état brut. Trump n'a été élu que lorsque des fuites de courrier électronique de Clinton l'ont fait décrocher des sondages. En France actuellement, le scénario ressemble pour beaucoup à celui des élections de novembre passé aux Etats-Unis. Les regards se tournent à gauche et à droite sans hésitation. Même les soutiens de Sarkozy sont sous le radar des observateurs qui cherchent à savoir qui est derrière le scandale qui risque d'emporter non seulement Fillon, mais toute la droite pour laisser place à Le Pen et Macron. En effet si l'on concède que, comme les sondages le disent clairement, le candidats du PS et Mélenchon seront éliminés au premier tour, alors ceux qui restent c'est-à-dire Macron et Le Pen sont ceux qui ont le plus de raisons de descendre le candidat de la droite. Macron? il était ministre de l'Economie et déjà quelques voix ont émis l'hypothèse que le ministère de l'Economie, parce qu'il détient le type d'informations divulguées, pourrait être derrière la manoeuvre. Le Pen? pourquoi pas? un petit coup de pouce des Russes qui ont déjà une certaine expérience dans le domaine pourrait être à l'origine de la situation terrible que vit Fillon ces jours-ci. Bien sûr Poutine était venu le soutenir en personne à Paris, mais n'est-ce pas cela qui ressemble à un alibi préfabriqué pour éloigner tout soupçon? Même les Américains de Trump pourraient être derrière, histoire de donner un coup de main à la populiste qui leur ressemble tant.A qui profite le crime? Comme on dit. Cela se saura sans doute un jour.