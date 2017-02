BOUCLIER ANTIMISSILE Thaad sera déployé en Corée du Sud

Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a réaffirmé hier que le projet de bouclier antimissile américain Thaad (Terminal High Altitude Area Defense) sera déployé en Corée du Sud. L'ancien général est arrivé jeudi à Séoul pour sa première visite à l'étranger depuis son entrée en fonction il y a près de deux semaines. Il se rendra ensuite au Japon pour une visite de deux jours. Le déploiement controversé du Thaad a fait l'objet de vives critiques et a provoqué de fortes oppositions notamment de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord. Les Etats-Unis et la Corée du Sud avaient annoncé en 2016 leur intention de déployer dans ce pays d'Asie le système «Thaad» après une série de tests de missiles et deux essais nucléaires de la Corée du Nord. Le système Thaad est conçu pour abattre des missiles à une altitude relativement élevée, entre 40 et 150km, mais la plupart des missiles nord-coréens volent à une altitude inférieure à 40km et ne pourront pas être interceptés par le Thaad.