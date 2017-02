LOGEMENTS DANS LES TERRITOIRES OCCUPÉS Washington prend ses distances

Washington a estimé jeudi soir que la construction par l'occupant israélien de nouveaux logements en territoire palestinien occupé pourrait «ne pas aider» à résoudre le conflit israélo-palestinien. «Si nous ne pensons pas que l'existence de colonies est un obstacle à la paix, la construction de nouvelles colonies ou l'expansion de celles existantes au-delà de leurs frontières actuelles pourrait ne pas aider à atteindre cet objectif», a indiqué le porte-parole de la Maison Blanche dans un communiqué. Depuis le 20 janvier et la prestation de serment du nouveau président américain, les autorités d'occupation israéliennes ont annoncé la construction de plus de 6 000 logements en Cisjordanie et à El Qods-Est, annexée et occupée. Tandis que l'administration Obama avait critiqué avec force et tenté de freiner jusqu'au bout la colonisation, l'administration Trump s'était jusqu'à présent signalée par son silence. «Comme le président l'a indiqué à de nombreuses reprises, il espère arriver à la paix à travers tout le Moyen-Orient», poursuit le texte, qui souligne que la nouvelle administration entend «poursuivre les discussions», en particulier lors de la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Washington prévue le 15 février. L'expansion des colonies, poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967, grignote le territoire de la Cisjordanie et menace de rendre impossible la création d'un Etat palestinien indépendant qui coexisterait avec Israël, solution internationale de référence pour résoudre le conflit.