AFGHANISTAN L'ONU lève les sanctions contre un ex-chef de guerre

Les sanctions visant Gulbuddin Hekmatyar, un ex-chef de guerre afghan accusé d'activités terroristes en lien avec Al Qaïda, ont été levées vendredi par les Nations unies après une amnistie du gouvernement, selon un communiqué publié sur le site de l'ONU. L'homme avait signé le 29 septembre dernier un accord de paix avec le président afghan, Ashraf Ghani, lui garantissant l'amnistie et la sécurité ainsi qu'à ses partisans. «Les mesures de gel des avoirs, d'interdiction de voyager et d'embargo sur les armes énoncées au paragraphe 2 de la résolution 2253 (de 2015) du Conseil de sécurité et adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ne s'appliquent donc plus à l'entrée suivante» indique le communiqué du Comité des Sanctions de l'ONU, qui cite l'ex-chef de guerre afghan, Gulbuddin Hekmatyar. L'accord, et désormais la levée des sanctions qui pesaient contre lui, ouvre théoriquement la voie au retour de M. Hekmatyar à Kaboul après plusieurs décennies d'exil.