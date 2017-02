APRÈS DES PROPOS DE MATTIS À TOKYO Pékin met en garde Washington

Lors d'un déplacement à Tokyo, le secrétaire à la Défense de Donald Trump, James Mattis, a réaffirmé que le microscopique archipel des Senkaku, appelé Diaoyu en chinois et situé en mer de Chine orientale, était couvert par l'alliance militaire entre les Etats-Unis et le Japon.

P ékin a accusé hier les Etats-Unis de risquer de déstabiliser la région Asie-Pacifique, après des propos du nouveau secrétaire américain à la Défense réaffirmant l'engagement de son pays à défendre l'allié japonais en cas de heurts sur des îles disputées par le Japon et la Chine. Au cours d'une conférence de presse commune avec son homologue japonaise Tomomi Inada, il a assuré samedi que«les États-Unis continueront de reconnaître l'administration japonaise de ces îles et de ce fait l'article 5 du Traité de sécurité américano-japonais s'applique». Ce texte engage Tokyo et Washington à repousser toute attaque sur le territoire japonais ou sous administration japonaise. En réaction, le ministère chinois des Affaires étrangères a estimé que le traité nippo-américain était «un produit de la guerre froide» qui ne devait pas «empiéter sur la souveraineté territoriale de la Chine et ses droits légitimes». «Nous appelons la partie américaine à adopter une attitude responsable, à cesser ses propos erronés sur la souveraineté des Diaoyu et à éviter de compliquer davantage cette question en déstabilisant la situation régionale», a déclaré le porte-parole du ministère, Lu Kang, cité par l'agence Chine nouvelle. Les Diaoyu «font partie inhérente du territoire chinois depuis les temps anciens», a-t-il martelé. Le nouveau chef du Pentagone s'inscrivait par ses paroles dans la continuité de la politique du gouvernement du précédent président américain Barack Obama, qui avait également assuré que ces îles faisaient partie des territoires pris en considération par le traité de défense qui lie l'archipel nippon et les Etats-Unis. En revanche, Washington ne prend pas position dans la dispute concernant la souveraineté de ces territoires. L'ancien général a eu des mots forts concernant une autre région disputée, en mer de Chine méridionale, disant de Pékin qu'il avait «démoli la confiance des pays de la région». Il a cependant estimé que la question devait être réglée par l'arbitrage et la diplomatie, ajoutant: «actuellement, nous ne voyons aucun besoin de mesures militaires importantes». Pékin revendique la majeure partie de la mer de Chine méridionale, mais des Etats riverains (Philippines, Vietnam, Brunei, Malaisie) ont des prétentions concurrentes et contrôlent chacune plusieurs îlots de cette vaste zone. M. Mattis s'exprimait à Tokyo à la fin d'une tournée en Corée du Sud et au Japon au cours de laquelle il s'est efforcé de rassurer ces deux alliés de Washington échaudés par des propos de campagne de Donald Trump, qui avaient semblé remettre en cause l'engagement militaire américain dans la région. Le candidat républicain avait dit envisager le retrait des soldats américains du sud de la péninsule coréenne et de l'archipel nippon à défaut d'une hausse significative de la contribution financière des deux pays. Il n'avait alors pas hésité à laisser entendre publiquement qu'il serait préférable que ces Etats se dotent de l'arme atomique, des propos qu'il nie désormais avoir tenus. Au cours de ses entretiens dans les deux capitales d'Asie de l'Est, M. Mattis, qui a été par le passé stationné en Corée du Sud et au Japon, a clairement affirmé que les Etats-Unis répondraient à toute menace sur ces deux pays, notamment nucléaire en provenance de Corée du Nord. «Toute attaque contre les Etats-Unis ou nos alliés sera vaincue et l'utilisation d'armes nucléaires entraînera une réponse efficace et écrasante», a-t-il déclaré à Séoul où il a séjourné jeudi et vendredi.