DIPLOMATIE L'ambassadeur US désigné à Bruxelles prédit la fin de l'UE

Ted Malloch, pressenti pour le poste d'ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'UE, prédit dans la presse allemande le délitement de l'Union européenne, assurant que la sortie de la Grande-Bretagne n'est qu'une première étape. «Si vous regardez en Europe, vous pouvez presque déjà placer deux lettres au choix devant le mot 'exit''», a-t-il estimé dans l'hebdomadaire Der Spiegel, selon un extrait de l'entretien diffusé vendredi et paru hier. M. Malloch faisait allusion au mot généralement employé pour désigner la sortie de la Grande-Bretagne, le «Brexit», qui peut se décliner en «Grexit» (sortie de la Grèce) ou «Frexit» (sortie de la France), par exemple. Il a également réaffirmé dans cet entretien que l'euro était, à son avis, «une expérience erronée» et que s'il travaillait dans une banque d'investissement, il «miserait contre l'euro». M. Malloch, qui a déjà occupé dans le passé des postes diplomatiques pour les Etats-Unis, pourrait devenir le prochain ambassadeur américain auprès de l'UE. Mais les chefs de file du PPE (droite), des socialistes et des libéraux au Parlement européen ont appelé jeudi l'UE à ne pas l'accepter en tant que futur ambassadeur à Bruxelles. Interrogé à Malte, en marge d'un sommet européen, le président français François Hollande a jugé de son côté que «quand un ambassadeur est nommé, mieux vaut qu'il croie en l'institution avec laquelle il est censé travailler».