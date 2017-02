NORD DE LA SYRIE Les forces turques éliminent 51 terroristes de Daesh

Cinquante et un éléments de l'organisation terroriste «Etat islamique» (Daesh/EI) ont été tués ces dernières 24 heures par l'armée turque à Al-Bab, dans le cadre de l'opération «Bouclier de l'Euphrate» menée par la Turquie dans le nord de la Syrie, a indiqué hier l'état-major de l'armée turque (TSK). Les avions de combat turcs ont bombardé 65 cibles du groupe détruisant 56 bâtiments et trois centres de commandement, selon la même source, précisant que quatre des éléments neutralisés étaient des «chefs régionaux» du groupe terroriste dans les régions d'Al-Bab et de Bzagah. En outre, l'aviation de la coalition internationale, dirigée par les Etats-Unis, a mené huit raids aériens à Al-Bab et à Bzagah détruisant deux positions défensives et deux véhicules armés, a ajouté la TSK. Depuis le lancement du «Bouclier de l'Euphrate» le 24 août dernier, près de 2 000 km2, ont été nettoyées des groupes terroristes dans le nord de la Syrie entre les villes d'Azaz et Jarablous et situées le long des frontières turques. L'opération a pour objectif de «nettoyer le long des frontières turco-syriennes de Daesh», selon la partie turque.