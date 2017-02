RDC: DÉCÈS D'ETIENNE TSHISEKEDI Trois jours d'hommage à Bruxelles

Les Congolais de la diaspora ont commencé vendredi soir à rendre hommage à Bruxelles à l'opposant historique Etienne Tshisekedi, décédé mercredi dans la capitale belge, alors que les autorités de Kinshasa veulent lui organiser des funérailles «dignes» d'un homme d'Etat. Le corps de l'ancien président de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), principal parti d'opposition au président Joseph Kabila, sera exposé aujourd'hui dans une grande salle du Palais des expositions du Heysel, dans le nord de la ville, a confirmé un représentant de l'UDPS, Ange Pabolangi. Mais dès vendredi soir, puis hier soir, les membres de la communauté congolaise de Belgique et de la diaspora pouvaient présenter leurs condoléances à la veuve de Tshisekedi et à ses enfants, en présence de représentants du parti, a précisé M. Pabolangi.

Les trois veillées funéraires se déroulent dans le Palais 2 de Bruxelles Expo, à proximité du site de l'Atomium.Le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, s'est rendu vendredi à la résidence du défunt en Belgique, pour présenter ses condoléances à la famille et aux proches et «témoigner de sa solidarité», a indiqué son ministère dans un communiqué. Les autorités de Kinshasa vont organiser des «funérailles dignes d'un ancien Premier ministre et ancien vice-président de l'Assemblée nationale» que fut Etienne Tshisekedi, a déclaré vendredi, cité par l'AFP, le porte-parole du gouvernement de la RDC, Lambert Mende.