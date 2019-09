L’Instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie

( ISIE ) a rendu publique, samedi soir, la liste officielle des 26 candidats au prochain scrutin présidentiel, prévu le 15 septembre. Celle-ci correspond à la première liste, arrêtée provisoirement, après l’examen de 98 dossiers de candidatures qui lui avaient été soumis.

Les prétendants, officiellement investis, sont d’ores et déjà à pied d’œuvre puisque la campagne électorale commence aujourd’hui et doit se dérouler jusqu’au 14 septembre prochain.

Le président par intérim Mohamed Ennaceur était monté au créneau, vendredi dernier, pour mettre en garde contre les tractations qui ont déjà commencé entre les différents partis, soucieux de conforter leur mise face aux poids lourds que sont Youssef Chahed, Abdelfattah Mourou, Abdelkarim Zbidi, Nabil Karoui, et quelques autres.

Intervenant samedi lors des assises de son parti au Cap Bon, Rached Ghanouchi, président du parti islamiste, n’y est pas allé par trente-six chemins, affirmant que Ennahdha aborde les différentes échéances électorales avec l’ambition de les remporter toutes et que son objectif est de gouverner à la fois au palais de Carthage, avec Abdelfattah Mourou, à la Kasbah, siège du gouvernement, et au Bardo où se trouve celui de l’Assemblée des représentants du peuple. Rappelons que Ghannouchi a choisi d’être tête de liste d’Ennahdha pour les prochaines législatives prévues en novembre, dans la circonscription de Tunis.

Quant au candidat Youssef Chahed, il a choisi d’aborder le premier jour de la campagne électorale, à l’étranger.

En déplacement à Lyon, il a tenu en effet une réunion avec les ressortissants tunisiens, au cours de laquelle il a présenté son programme électoral, appelant les compétences tunisiennes où qu’elles soient à s’impliquer pour moderniser le pays et se débarrasser des « mafias médiatiques et politiques ». Il a également insisté sur le fait qu’il n’existe aucun arrangement entre son propre parti, Tahya Tounes, créé voici seulement quelques mois, et le parti de Rached Ghannouchi, même s’il a reconnu que Ennahdha a contribué à préserver la stabilité du gouvernement qu’il conduisait.

Samedi, également, l’Isie a supervisé le tirage au sort, en direct sur une chaîne nationale de TV, des groupes de candidats qui vont partager les plateaux pour des débats électoraux, ainsi que l’ordre de leur passage à l’antenne. Ce tirage au sort a déterminé trois groupes dont le premier passera le 7 septembre prochain et sera composé de :

· Amor Mansour

· Mohamed Abbou

· Abir Moussi

· Neji Jalloul

· Mehdi Jomaâ

· Nabil Karoui

· Moncef Marzouki

· Abid Briki

· Abdelfattah Mourou

Il sera suivi le 8 septembre de :

· Mongi Rahoui

· Elyes Fakhfakh

·Mohamed Hachemi Hamdi

· Abdelkarim Zbidi

· Mohamed Seghaïer Nouri

· Hamadi Jebali

· Lotfi Mraïhi

· Hatem Boulabiar

· Mohsen Marzouk

Quant au troisième groupe, il est programmé pour le 9 septembre et concerne :

· Kaïs Saïed

· Slim Riahi

· Safi Saïd

· Hamma Hammami

· Seifeddine Makhlouf

· Saïd Aïdi

· Salma Elloumi

· Youssef Chahed

Jeudi dernier, le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Bouali Mbarki, a annoncé que le syndicat prenait en charge la formation de 4000 observateurs dont la mission sera de contrôler les prochaines élections, aussi bien présidentielle que législatives. Ces contrôleurs vont être appelés à investir leurs efforts dans les bureaux de votes éloignés, et difficiles d’accès pour les organismes de contrôle. L’UGTT a engagé ce jour-même la première session de cette formation dont doivent bénéficier les régions de Sousse, Monastir et Mahdia.