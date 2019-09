La campagne électorale de l’élection présidentielle tunisienne a commencé, hier, et elle va se poursuivre jusqu’au 13 septembre prochain, avec une intense mobilisation des partis ou des équipes de campagne des 26 candidats retenus pour le scrutin présidentiel du 15 septembre. Cette campagne a démarré la veille en ce qui concerne la communauté tunisienne de l’étranger, notamment en France où l’ancien chef du gouvernement Youssef Chahed a animé un meeting à Lyon durant lequel il a présenté son programme et assuré qu’il œuvrera à affranchir la Tunisie des mafias médiatiques et politiques qui freinent les efforts de développement. Pendant une dizaine de jours, ce sont donc 7,2 millions d’électeurs tunisiens qui vont être courtisés par les candidats à la magistrature suprême, bousculés par le calendrier après les évènements qui ont suivi le décès du président Béji Caîd Essebsi et notamment la convocation d’une Présidentielle anticipée bien avant le scrutin des législatives alors que celles-ci devaient avoir lieu bien avant. Les 26 prétendants ont prévu de sillonner le pays pour tenter de convaincre le plus grand nombre d’électeurs avant de se rendre en France où se trouve la plus importante diaspora tunisienne dont le vote peut contribuer à faire pencher la balance, et dans quelques autres villes européennes.

Les équipes chargées du collage des affiches dans les espaces réservés étaient à pied d’œuvre dès dimanche minuit, selon l’agence TAP, qui indique que l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a mis en place 310 centres et 391 bureaux de vote dans les six circonscriptions à l’étranger pour les 387.000 électeurs inscrits. Le scrutin présidentiel dans les circonscriptions électorales à l’étranger est par ailleurs programmé pour les 13, 14 et 15 septembre prochain. Un tirage au sort concernant l’ordre de passage des candidats à l’élection présidentielle anticipée de 2019 sur la télévision nationale, dans des spots d’expression directe, a été organisé, les séances d’enregistrement fixées aux 4 et 5 septembre tandis que la diffusion interviendra à compter du 10 septembre à 19h30 pour s’achever le 13 septembre.

Grande première en Tunisie et dans les pays arabes, des débats opposeront les candidats au cours de la deuxième semaine de la campagne, en partenariat avec les établissements de la télévision et de la radio tunisienne, les radios et télévisions privées et cela à l’initiative de Munathara, un forum de débats arabes ouverts basé à Tunis. Ces débats vont être déclinés en trois émissions d’une durée de deux heures et demi chacune. 10 candidats participeront à chacune des trois émissions. L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a fixé les règles de la campagne électorale pour la présidentielle qui portent principalement sur la neutralité de l’administration, des lieux de culte et des médias nationaux ainsi que sur le rejet de tout discours incitant à la haine, la violence, l’intolérance et à la discrimination sur la base de la religion, de la race, de l’ethnie et du genre. L’ISIE a déployé 1500 agents pour assurer l’observation du déroulement de la campagne électorale et leur tâche a commencé dès hier. 10 000 autres agents vont également surveiller les activités partisanes le jour du scrutin présidentiel. Hier, le candidat de Tahya Tounes, Youssef Chahed a démarré sa campagne électorale dans les cités populaires d’El Kabaria et Jebel Jloud dans la capitale.

Par ailleurs, trois terroristes ont été abattus hier matin, dans le village de Hidra (gouvernorat de Kasserine, au centre-ouest du pays), après un échange de tirs avec une unité de la Garde nationale, selon l’agence TAP.

Le chef du district de la Garde nationale à Fom Edhfa a trouvé la mort au cours de de cette opération. Les éléments de la Garde nationale de «Fom Edhfa» ont pu neutraliser les terroristes, en leur tendant une embuscade près du Mont Bourbiaa, à Hidra.