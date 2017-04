DROITS DE L'HOMME Moscou s'oppose à un débat à l'ONU

La Russie a stoppé lundi soir les ambitions américaines d'organiser un débat sur les droits de l'homme au Conseil de sécurité de l'ONU en avril. L'ambassadrice américaine aux Nations unies, Nikki Haley, voudrait organiser ce débat le 18 avril mais il est pour l'instant absent du programme de travail formellement approuvé pour ce mois-ci par le Conseil de sécurité. Les Etats-Unis en tiennent la présidence tournante jusqu'à la fin du mois. L'ambassadeur intérimaire de la Russie auprès des Nations unies, Petr Iliichev, a argumenté que le Conseil des droits de l'homme de l'organisation était un cadre plus approprié pour traiter de cette question. Il a souligné «qu'une simple déclaration générale disant que la paix et la sécurité internationales sont menacées par les atteintes aux droits de l'homme n'est pas vraie». Des diplomates ont précisé que la Chine, la Bolivie et l'Egypte avaient également exprimé des réserves sur la tenue de ce débat, qui marquerait la pièce maîtresse de la présidence américaine du Conseil de sécurité, avec une réunion sur les opérations de maintien de la paix prévue demain. L'ambassadeur de Chine, Liu Jieyi, a indiqué aux journalistes qu'il pensait qu'une «issue» à ce désaccord pourrait toutefois être trouvée. Nikki Haley devrait insister pour que le débat du 18 avril soit organisé. Cette tentative devrait toutefois échouer puisque seules neuf voix sont nécessaires pour placer le débat à l'agenda du Conseil, qui compte 15 membres.