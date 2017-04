SAHARA OCCIDENTAL-MINURSO Le renouvellement du mandat prévu le 27 avril

Le Conseil de sécurité va procéder le 27 avril à la prorogation du mandat de la Minurso (Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental) vendredi prochain par la présentation du rapport du SG de l'ONU sur le Sahara occidental, a indiqué lundi soir l'organe onusien. Le Conseil de sécurité prévoit également deux autres réunions de consultations sur la Minurso les 19 et 25 avril, selon le programme présenté lundi par les Etats-Unis qui assurent la présidence tournante du Conseil en avril. Nikki Halley, l'ambassadrice des Etats-Unis auprès de l'ONU, a précisé lors d'une conférence de presse, que le programme du Conseil de sécurité en avril sera axé sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU et le rôle des droits de l'homme dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. En février, le département des opérations de maintien de la paix n'a pas caché sa préoccupation face au blocage, dont fait l'objet la Minurso, chargée d'organiser un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, s'inquiétant du sort de son personnel expulsé par le Maroc. Pour rappel, l'initiative américaine exigeant le rétablissement immédiat des activités de la mission et qui a été également soutenue par la Grande-Bretagne et la Russie a été sabordée l'année dernière par la France et le Maroc. La résolution de 2016 prorogeant le mandat de la Minurso d'une année a été adoptée par un conseil de sécurité divisé. Le texte qui a prévu l'examen des meilleurs moyens de parvenir à l'objectif de rétablir la Minurso dans la plénitude de son mandat a été adoptée par 10 voix pour, 2 voix contre (Uruguay et Venezuela). Le vote a enregistré trois abstentions celles de la Chine, de la Russie et de la Nouvelle-Zélande.