AFGHANISTAN-TERRORISME 16 éléments de Daesh éliminés

Seize éléments du groupe terroriste Etat islamique (EI, Daech) ont été tués par les Forces spéciales afghanes dans des raids menés dans deux provinces du pays au cours des dernières 24 heures, selon un communiqué publié hier par l'armée. Ces seize éléments de Daesh ont été tués au cours d'une opération contre leur repaire dans le district d'Achin, dans la province du Nangarhar, dans l'est du pays, ont indiqué les Forces spéciales afghanes dans le communiqué. Deux membres de l'EI ont également été arrêtés par les Forces spéciales à Jalalabad, chef-lieu de la province, situé à 120 km à l'est de la capitale afghane, Kaboul, selon la même source. En outre, «les Forces spéciales afghanes ont également tué deux insurgés taliban et saisi 14 motos à Chinarto, dans la province de Kandahar, dans le sud du pays, au cours de la même période», précise le communiqué, qui souligne que les opérations et l'élimination des combattants ciblés permettront d'améliorer la sécurité publique dans les deux provinces. Les Forces spéciales afghanes ont éliminé 415 terroristes et en ont arrêté 131 autres à travers le pays. Des stupéfiants d'une valeur estimée à 20,5 millions de dollars ont été détruits depuis le début du mois de février, selon les chiffres publiés par les Forces spéciales. Trente-deux civils retenus par les groupes armés ont également été libérés au cours de cette période, a-t-on ajouté de même source.