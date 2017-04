ONU-POPULATION Les Etats-Unis cessent de financer le Fnuap

Les Nations unies ont regretté mardi soir la décision des Etats-Unis de ne plus financer le Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap), estimant qu'elle pourrait avoir des effets dévastateurs sur la santé des femmes et des familles vulnérables à travers le monde. «Le secrétaire général estime que la décision repose sur une perception inexacte de la nature et de l'importance du travail du Fnuap», a indiqué le porte-parole d'Antonio Guterres dans une déclaration à la presse, diffusée mardi. «En tant que Haut-Commissaire pour les réfugiés pendant plus de 10 ans, le secrétaire général a vu de première main le caractère vital des activités du Fnuap», a ajouté son porte parole. L'ONU, a appelé les donateurs à accroître les financements accordés au Fonds afin de «lui permettre de poursuivre son travail critique pendant cette période difficile». De son côté, le Fonds des Nations unies pour la population a également regretté la décision du gouvernement américain d'arrêter tout financement futur pour ses activités vitales dans le monde entier. «Cette décision repose sur l'affirmation erronée, selon laquelle le Fnuap soutient ou participe à la gestion d'un programme d'avortement coercitif ou de stérilisation involontaire en Chine», a déclaré le Fonds dans un communiqué de presse publié mardi. Le Fnuap a réfuté cette affirmation, en expliquant que «son travail favorise les droits de l'homme des individus et des couples à prendre leurs propres décisions, sans contrainte ni discrimination».L'agence onusienne rappelle que les Etats membres des Nations unies ont longtemps décrit son travail en Chine comme une force pour le bien. Elle a souligné que les Etats-Unis, l'un des membres fondateurs du Fnuap, se sont longtemps associés au fonds pour «protéger et promouvoir la santé reproductive et les droits des femmes et des filles». «Le soutien que nous avons reçu au fil des années de la part du gouvernement et du peuple des Etats-Unis a sauvé des dizaines de milliers de mères de décès et d'incapacités évitables, et plus particulièrement aujourd'hui alors que les crises humanitaires mondiales se développent rapidement», a souligné l'agence onusienne.