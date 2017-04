CORÉE DU NORD Test d'un projectile non identifié en mer du Japon

La Corée du Nord a tiré hier un missile balistique en mer du Japon, ont annoncé le ministère sud-coréen de la Défense et l'armée américaine.»A 6h42 aujourd'hui (21h42 GMT mardi), la Corée du Nord a tiré un missile balistique dans la mer du Japon à partir de Sinpo», ville portuaire de l'est du pays, a indiqué le ministère dans un communiqué, ajoutant que l'engin avait parcouru une soixantaine de kilomètres avant de tomber dans les flots. Il s'agit d'un missile balistique de moyenne portée de type KN-15, a précisé peu après le commandement militaire américain chargé du Pacifique dans un communiqué. Le Norad, commandement militaire chargé de la sécurité aérienne des Etats-Unis et du Canada, a estimé que ce tir«ne représentait pas de menace pour l'Amérique du Nord».Il s'agit du cinquième missile tiré depuis le début de l'année par la Corée du Nord qui fait l'objet de sanctions internationales pour ses programmes nucléaire et balistique. nord-coréen qui fait l'objet de sanctions internationales pour ses programmes nucléaire et balistique. Ce tir intervient alors que des manoeuvres militaires ont débuté lundi entre Séoul, Tokyo et Washington destinées à contrer la menace des missiles stratégiques mer-sol tirés par les sous-marins nord-coréens.