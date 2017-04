23E ANNIVERSAIRE DU GÉNOCIDE AU RWANDA Commémoré par l'Union africaine

L'Union africaine (UA) a marqué vendredi soir le 23e anniversaire du génocide au Rwanda au siège du bloc panafricain à Addis-Abeba, capitale éthiopienne. En collaboration avec l'ambassade du Rwanda en Ethiopie, la commémoration a été organisée autour du thème «Mémoriser le génocide au Rwanda - combattre l'idéologie du génocide - consolider notre progrès».La commémoration vise à se souvenir des vies perdues lors du génocide de 1994 au Rwanda, faire preuve de solidarité avec les survivants et s'unir pour assurer qu'il ne se reproduise jamais au Rwanda ou ailleurs en Afrique et au-delà, a indiqué l'UA. Se prononçant à l'occasion, Thomas Kwasi Quartey, président adjoint de la Commission de l'UA, a réitéré que la commémoration du génocide au Rwanda est organisée sur une base annuelle pour mémoriser les victimes et renouveler l'engagement collectif de l'Afrique à protéger les droits humains. L'événement a compris des activités telles que la cérémonie de la Flamme de la mémoire, la projection de documentaires sur le génocide, la récitation de poème, et des pièces de théâtre musicales interprétées par des écoliers. La commémoration du génocide au Rwanda est organisée annuellement par le bloc panafricain après la décision de l'UA de reconnaître le 7 avril comme journée du mémoire des victimes du génocide et la réaffirmation de la résolution de l'Afrique d'éviter et combattre le génocide sur le continent.