DIPLOMATIE Russie: le dialogue avec Londres n'a guère de "valeur ajoutée"

La Russie a dénoncé la Grande-Bretagne hier, après l'annonce de l'annulation de la visite prévue à Moscou du ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson en raison «es développements en Syrie».

Cette annulation «confirme encore une fois nos doutes quant à la valeur ajoutée d'un dialogue avec les Britanniques, qui n'ont pas de position propre sur la plupart des grandes questions actuelles et pas d'influence réelle sur le déroulement des événements, se tenant dans l'ombre de leurs partenaires stratégiques», a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. «Nous ne pensons pas avoir plus besoin du dialogue avec Londres qu'ils n'ont besoin» du dialogue avec la Russie, ajoute le communiqué. Celui-ci estime encore que cela montre «ue mauvaise compréhension ou une ignorance de ce qui se passe en Syrie et des efforts de la Russie pour résoudre la crise». M.Johnson avait annoncé samedi qu'il annulait sa visite en Russie prévue aujourde'hui en raison «des développements en Syrie qui ont changé fondamentalement la situation». Londres a annoncé vendredi «soutenir pleinement l'action des Etats-Unis» en Syrie. «Ma priorité est maintenant de poursuivre le contact avec les Etats-Unis et d'autres à l'approche du sommet du G7 des 10 et 11 avril afin d'organiser un soutien international coordonné à un cessez-le-feu sur le terrain et d'intensifier le processus politique», avait-il- indiqué.