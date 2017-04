IRAK-TERRORISME Un double attentat déjoué

Les forces irakiennes ont déjoué tôt hier un double attentat-suicide du groupe jihadiste Etat islamique (EI) à un point de passage dans le désert à la frontière entre l'Irak et la Syrie, ont indiqué des officiers et responsables locaux. «L'attaque a été lancée dans le désert du côté irakien de la frontière», a expliqué un officier supérieur faisant partie d'une division de l'armée stationnée à Rutba, la localité la plus proche. L'attaque visant le point de passage d'Al-Walid, situé à 515 km à l'ouest de Baghdad, a a été avortée peu après minuit par des forces tribales qui contrôlent ce passage frontalier, avec le soutien aérien de la coalition internationale, a indiqué l'officier, cité par l'AFP. L'officier ainsi qu'un responsable local de la vaste province d'Al-Anbar, frontalière de la Syrie, la Jordanie et l'Arabie saoudite, ont précisé que les combattants tribaux avaient réussi à neutraliser les deux véhicules avant qu'ils n'aient pu atteindre le point de passage. Les gardes-frontières irakiens sont présents au poste de Trebil à la frontière jordanienne plus au sud, mais le poste d'Al-Walid est à la charge d'une force tribale locale connue sous le nom des Faucons du désert, composée d'une centaine d'hommes issus des clans d'Al-Anbar et commandée par Chaker al-Richawi. Les forces irakiennes ont au cours des 18 derniers mois repris la majeure partie des localités et villes de la province d'Al-Anbar mais l'EI y contrôle encore quelques positions près de la frontière syrienne et des repaires dans le désert leur permettant de continuer à attaquer les forces gouvernementales à travers la province.