ALLEMAGNE 200 volontaires partis depuis 2013 combattre Daesh

d'Allemagne depuis 2013 pour combattre l'organisation jihadiste Etat islamique (EI) aux côtés des milices kurdes en Syrie et en Irak, a indiqué hier le ministère allemand de l'Intérieur. Sur ces 204 combattants, 69 sont de nationalité allemande, indique une note du ministère en réponse à une question parlementaire sur ce sujet délicat, notamment pour les relations germano-turques. Ces 204 volontaires ont rejoint, comme des centaines d'autres étrangers, les Unités de protection du peuple kurde (YPG), pièce maîtresse des Forces démocratiques syriennes, cette alliance soutenue par les Etats-Unis, mais considérée comme «terroriste» par Ankara. Le ministère de l'Intérieur allemand estime que la moitié de ces combattants sont revenus en Allemagne, dont 43 possèdent la nationalité allemande. Berlin, tout en dissuadant de rejoindre une zone en guerre, n'empêche pas ces volontaires de quitter le territoire pour se rendre en Syrie et estime par ailleurs que leur retour en Allemagne ne pose aucune menace sécuritaire, «contrairement à ceux qui reviennent des zones sous contrôle des islamistes en Syrie/Irak». Berlin s'inquiète de la campagne lancée par le président turc Recep Tayyip Erdogan en Turquie et jusqu'en Europe pour renforcer ses pouvoirs.