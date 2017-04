DÉPLOIEMENT DU PORTE-AVIONS AMÉRICAIN Il pourrait provoquer une réponse irréfléchie de Pyongyang

Le président du Comité pour la défense et la sécurité du Conseil de la Fédération de Russie, Victor Ozerov, a fait part dimanche soir de son inquiétude à la suite du déploiement du porte-avions américain USS Carl Vinson et de sa flotte au large de la péninsule coréenne, soulignant que cette manoeuvre pourrait provoquer une réponse irréfléchie de la part de la Corée du Nord. Le groupe aéronaval est parti de Singapour en direction de la péninsule coréenne, dans le Pacifique occidental, a annoncé samedi le commandant de la flotte des Etats-Unis dans le Pacifique. Le déploiement intervient dans un contexte marqué par la montée des tensions dans la péninsule coréenne à la suite du tir d'essai d'un missile balistique mené par Pyongyang mercredi. Si la Corée du Nord considère ce déploiement comme une menace à sa sécurité, elle pourrait réagir en prenant des mesures irréfléchies, a indiqué M. Ozerov, cité par l'agence de presse russe RIA Novosti. Bien qu'aucune disposition du droit international n'empêche les Etats-Unis de déployer leurs forces navales près de la péninsule coréenne, cette présence militaire compliquera le maintien du dialogue avec Pyongyang. Les Etats-Unis pourraient lancer des frappes soudaines contre la Corée du Nord, comme ils l'ont fait en Syrie, a-t-il ajouté. Pyongyang a effectué plusieurs tests de missiles et essais nucléaires, suscitant les condamnations de l'Occident et des sanctions plus fermes de la part de l'ONU.