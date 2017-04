MAROC Nouvelles manifestations à Al-Hoceima

Des milliers de personnes ont manifesté de nouveau dans les rues d'Al-Hoceima, dans la région du Rif du nord du Maroc devenue le coeur d'un mouvement de protestation qui dure depuis des mois pour des revendications sociales et politiques, ont rapporté hier les médias. Les manifestants ont de nouveau défilé dimanche dans les rues d'Al-Hoceima, brandissant des portraits de Mouhcine Fikri (vendeur de poisson broyé dans une benne à ordures le 28 octobre 2016) mais aussi d'Abdelkrim El-Khattabi, figure régionale et chef militaire de la «République du Rif» dans les années 1920. Intitulée «la marche des linceuls pour la vie» les manifestant ont en outre brandi des slogans contre l'impunité et pour la libération des militants détenus, selon les mêmes sources. Partis de deux point différents de la ville, les manifestants ont marché vers la place «Mohand» et les artères du centre-ville ont été noirs de monde. Le leader local Nacer Zafzafi a demandé la libération des manifestants et militants actuellement en détention et critiqué l'attitude des autorités publiques. «Notre position n'a pas changé. Tant que l'Etat ne répondra pas à nos revendications, nous poursuivrons la mobilisation», a déclaré Reda Benzaza, un activiste cité par l'AFP. «Nous sommes disposés à nous asseoir à table avec l'Etat pour trouver des solutions, mais il doit accepter de répondre favorablement à nos revendications, autrement, il ne fera qu'aggraver la crise», a martelé pour sa part Nabil Ahamjik, un autre activiste. La mort du vendeur de poisson, Mouhcine Fikri, broyé dans une benne à ordures alors qu'il tentait de s'opposer à la confiscation de sa marchandise par des agents de l'Etat avait cristallisé la colère d'une population qui s'estime délaissée. Des milliers de personnes étaient alors descendues dans la rue pour demander justice. Depuis, malgré l'inculpation d'une dizaine de personnes, la colère n'est pas retombée. Outre «la sanction des auteurs de la mort de Mouhcine Fikri», les manifestants réclament la non-militarisation de la sécurité régionale et la satisfaction d'une longue liste de revendications sociales et politiques du mouvement citoyen. Des habitants et des activistes locaux défilent régulièrement à Al-Hoceima, réclamant davantage de justice sociale, d'accès aux services de santé, d'emplois et de liberté.