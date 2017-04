RENCONTRE DES CHEFS DE LA DIPLOMATIE DE RUSSIE, IRAN ET SYRIE À MOSCOU "Pas de consensus" au G7 contre Damas

Les ministres russe, iranien et syrien des Affaires étrangères se rencontreront d'ici la fin de la semaine à Moscou, a annoncé hier la porte-parole de la diplomatie russe.

En Italie, les ministres des Affaires étrangères du G7, qui se réunissaient hier en Toscane, n'ont pas trouvé d'accord sur des sanctions supplémentaires contre des responsables syriens, ou éventuellement russes, a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères, Angelino Alfano. «Actuellement il n'y a pas de consensus pour d'autres nouvelles sanctions comme instrument efficace», a déclaré M. Alfano, hôte de cette réunion du G7, lors de la conférence de presse finale. «Il y a de toute évidence des sensibilités différentes», a reconnu M. Alfano, en précisant que le G7 avait réaffirmé son appui aux sanctions déjà en place. Lundi, le ministre britannique, Boris Johnson, avait évoqué la possibilité de sanctions «contre des responsables de l'armée russe impliqués dans la coordination des opérations syriennes et ainsi contaminés par le comportement atroce du régime Assad». La semaine dernière, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, avait aussi annoncé que ses services préparaient de nouvelles sanctions économiques contre la Syrie Le ministre français, Jean-Marc Ayrault, a confirmé que M. Johnson avait soulevé la question hier matin mais assuré qu'elle n'avait même pas fait l'objet d'une discussion. Pour l'Italie, «les sanctions sont un instrument et non pas une fin en soi», a expliqué M. Alfano, en mettant en garde contre toute tentation d'isoler la Russie «dans un coin». Autre son de cloche à Moscou ou une réunion des chefs de la diplomatie russe, iranienne et syrienne est annoncée pour cette semaine selon la porte-parole de la diplomatie russe. «Une rencontre tripartite des chefs de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, syrien Walid Mouallem et iranien Mohammad Javad Zarif est prévue à la fin de la semaine à Moscou», a-t-elle déclaré, citée par l'AFP. Selon des sources diplomatiques, citées par les agences de presse russes, Walid Mouallem et Mohammad Javad Zarif sont attendus vendredi dans la capitale russe.

La Russie et l'Iran sont les deux principaux soutiens de la Syrie. Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson était lui attendu hier à Moscou pour des entretiens aujourd'hui avec son homologue russe. Ce balai diplomatique à Moscou intervient une semaine après l'attaque chimique présumée contre la localité de Khan Cheikhoun, attribuée par les Occidentaux au régime de Damas et qui a fait 87 morts. En représailles, l'armée américaine a frappé une base aérienne syrienne dans la nuit du 6 au 7 avril. la syrie a qualifié l'attaque américaine d' «acte idiot et irresponsable». Moscou et Téhéran ont également condamné l'attaque américaine et démentent la responsabilité du régime syrien dans l'attaque chimique présumée.