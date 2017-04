PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE La Génération Y et l'élection

Par Aissa HIRECHE -

Si Mélenchon arrive à faire bouger cette génération en sa faveur, il aura la possibilité de remporter les élections

Nous avons vu comment la dynamique Mélenchon a eu lieu grâce à la force de son verbe et aux éléments qui se dégagent du discours de ce tribun hors normes. La première question qui se pose désormais est celle de savoir si le candidat de France Insoumise pourrait passer au second tour.