RELANCE DES NÉGOCIATIONS ENTRE LE MAROC ET LE POLISARIO L'atout de l'ONU

Par Mohamed TOUATI -

Antonio Guterrès

L'appel d'Antonio Guterrès intervient au moment où le Maroc aurait levé son veto contre le plein rétablissement de la Minurso, dont la composante civile avait été expulsée sur décision du roi.

La page Ban Ki-moon est tournée. L'objectif majeur de son successeur demeure le même: réunir Sahraouis et Marocains autour de la table. C'est la mission à laquelle s'attelle le nouveau secrétaire général de l'ONU qui mise sur l'Algérie. «Je prévois de proposer que le processus de négociations soit relancé avec une nouvelle dynamique et un nouvel esprit», a déclaré Antonio Guterres dans son rapport sur le Sahara occidental présenté le 10 avril au Conseil de sécurité de l'ONU. «Pour que des progrès soient faits, les négociations doivent être ouvertes aux propositions et idées des deux parties. L'Algérie et la Mauritanie, en tant que pays voisins, peuvent et devraient effectuer des contributions importantes à ce processus», a souligné l'ancien Premier ministre portugais (1995 et 2002). Il pourra compter sur le soutien de l'Algérie dont la position a été constante à ce sujet: le respect de la légalité internationale. Rien de plus. «L´Algérie apportera son soutien comme elle l´a toujours fait aux Nations unies et à l´envoyé personnel du secrétaire général de l´ONU au Sahara occidental... dans la recherche d´une solution qui soit fondée sur ce droit sacré à l´autodétermination, conformément à la légalité internationale et aux résolutions des Nations unies», avait déclaré le 4 mai 2010 le ministre délégué chargé des Affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Messahel, à l´issue de son entrevue, avec l'ex-patron de la Mission des Nations unies pour l´organisation d´un référendum au Sahara occidental, Hany Abdelaziz. L'appel d'Antonio Guterres intervient au moment où le Maroc aurait levé son veto contre le plein rétablissement de la Minurso, dont la composante civile avait été expulsée sur décision du roi. En représailles à la déclaration de l'ex-SG de l'ONU, Ban Ki-moon, qui avait qualifié la présence marocaine au Sahara occidental d' «occupation» lors de la visite qu'il avait effectuée au mois de mars 2016 dans les camps de réfugiés sahraouis. La représentante spéciale du SG de l'ONU pour le Sahara occidental et chef de la Minurso Kim Bolduc a informé ses collaborateurs qu'elle a reçu un câble de Jean-Pierre Lacroix, chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, l'avisant que «le Maroc avait accepté le retour des 17 membres de la Minurso qui n'avaient pas pu retourner à la Mission depuis mars 2016, et que cette décision est applicable immédiatement» rapporte le Magazine marocain Tel Quel. Le Maroc revient -il pour autant à de meilleures intentions? Ce qui est certain c'est qu'il tente de redorer son blason, pour présenter une image moins belliciste de celle qu'il a de tout temps affichée. Le retrait des forces d'occupation marocaines de la zone d'Alguergarat, située dans le secteur de la 1ère Région militaire sahraouie et le retour des fonctionnaires de la Minurso à Laâyoune capitale occupée du Sahara occidental en sont les principaux signes. Sauf que si l'on se fie aux discours des responsables marocains, le message distillé indique que rien de nouveau n'est à signaler du côté de notre voisin de l'Ouest...Sa position au sujet du Sahara occidental se serait plutôt davantage radicalisée après son adhésion à l'UA. Le Maroc, qui vient de faire son entrée à l'Union africaine, ne «reconnaîtra jamais» la République arabe sahraouie démocratique (Rasd), a déclaré à la presse le nouveau ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. «Non seulement le Maroc ne reconnaît pas -et ne reconnaîtra jamais- cette entité fantoche, mais il redoublera d'efforts pour que la petite minorité de pays, notamment africains, qui la reconnaissent encore, fasse évoluer sa position dans le sens de la légalité internationale et des réalités géopolitiques», a clamé à qui veut l'entendre Nacer Bourita, dans un entretien publié le 5 février 2017 par le site d'info en ligne Le Desk. «Le retour du Maroc au sein de sa famille institutionnelle continentale ne changera rien dans nos positions immuables concernant la marocanité du Sahara», a-t-il ajouté. Guterres est prévenu...