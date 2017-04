AFRIQUE DU SUD Nouvelles manifestations anti-Zuma

Plusieurs milliers de personnes étaient réunies hier à Pretoria à l'appel de l'opposition pour exiger à nouveau le départ du président Jacob Zuma, cible de critiques depuis un remaniement gouvernemental controversé il y a deux semaines, ont rapporté des médias. Pour la plupart militants de l'Alliance démocratique (DA) et des Combattants économiques de la liberté (EFF), les deux principaux partis de l'opposition, les manifestants doivent marcher à la mi-journée sur la présidence. Englué depuis des mois dans une litanie d'affaires de corruption, M. Zuma est la cible de critiques depuis le remaniement ministériel qu'il a ordonné le 30 mars. Le limogeage du ministre des Finances Pravin Gordhan, qui s'opposait à lui au nom de la transparence de la gestion des deniers publics, a provoqué la colère de l'opposition et une dégradation de la note financière de l'Afrique du Sud. «Je suis venu parce que Zuma doit partir (...)», a déclaré une militante des EFF, Mavis Madisha, présente à Pretoria au milieu des bérets et T-shirts rouge du mouvement de la gauche radicale, selon l'AFP. «Il est grand temps pour l'opposition de s'unir pour la cause commune de l'avenir de l'Afrique du Sud», a renchéri Vasco da Gama, responsable local de la DA à Johannesburg. Vendredi dernier, des dizaines de milliers de personnes étaient déjà descendues dans les rues de plusieurs villes pour exiger le départ de Jacob Zuma. Le chef de l'Etat a qualifié ces protestations de «racistes» même si toutes les confessions et cultures du pays étaient représentées. La DA et les EFF ont déposé au Parlement une nouvelle motion de défiance contre le chef de l'Etat, qui pourrait être discutée dès le 18 avril prochain. Outre les critiques de l'opposition, le remaniement du 30 mars a provoqué une crise ouverte au sein du Congrès national africain (ANC) au pouvoir. A la tête du pays depuis 2009, Jacob Zuma, 75 ans, doit quitter le pouvoir au terme de son second mandat en 2019.