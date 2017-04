DÉRAPAGE D'UN PORTE-PAROLE US SUR ASSAD Berlin dénonce

la comparaison faite par le porte-parole de la Maison Blanche entre le président syrien Bachar al-Assad et Adolf Hitler. «Chaque comparaison de situations actuelles avec les crimes du national-socialisme ne mène à rien de bon», a déclaré, lors d'une conférence de presse, Steffen Seibert, le porte-parole d'Angela Merkel. Sean Spicer, porte-parole de la présidence américaine, a provoqué une controverse mardi en déclarant lors d'un point de presse: «Pendant la Seconde guerre mondiale, on n'a pas utilisé d'armes chimiques. Une personne aussi abjecte qu'Hitler n'est même pas tombée aussi bas que d'utiliser des armes chimiques». Devant le tollé provoqué par ses déclarations, il s'est excusé plus tard sur CNN et a admis avoir «fait par erreur un commentaire inapproprié et manquant de sensibilité au sujet de l'Holocauste».