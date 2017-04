NIGERIA-TERRORISME Le nombre d'enfants utilisés par Boko Haram a augmenté

Le nombre d'enfants utilisés par le groupe terroriste Boko Haram dans des attaques-suicides a fortement augmenté, s'est alarmé l'Unicef hier. «Le nombre d'enfants utilisés dans des attaques-suicides dans le conflit du lac Tchad s'élève à 27 au premier trimestre 2017, contre neuf à la même période l'an dernier», indique-t-on dans un rapport du Fonds des Nations unies pour l'enfance. «C'est la pire utilisation possible des enfants dans les conflits», explique Marie-Pierre Poirier, directrice de l'Unicef pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, au moment où le Nigeria se prépare à commémorer l'enlèvement des lycéennes de Chibok, il y a trois ans. En avril 2014, environ deux cents jeunes filles avaient été enlevées par le groupe terroriste, soulevant une indignation mondiale. Les kidnappings en masse d'enfants, de femmes et d'hommes, dans les villages attaqués par le groupe sont particulièrement fréquents. Ils sont ensuite forcés à combattre aux côtés des insurgés. Jusqu'à présent, 117 enfants ont été utilisés pour perpétrer des attentats à la bombe au Nigeria, au Tchad, au Niger et au Cameroun depuis 2014: quatre en 2014, 56 en 2015, 30 en 2016 et 27 au cours des trois premiers mois de 2017.