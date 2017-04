CRISE DE LA PÉNINSULE CORÉENNE La tension monte encore

La tension est encore montée mardi soir entre Pyongyang et Washington avec de nouvelles menaces de Donald Trump, disposé selon lui à «résoudre le problème» nord-coréen seul, sans la Chine, tandis que la Corée du Nord se disait prête à la «guerre».

«La Corée du Nord cherche des ennuis. Si la Chine décide d'aider, ça serait formidable. Sinon, nous résoudrons le problème sans eux! USA», a écrit mardi Donald Trump sur Twitter, en référence aux programmes nucléaire et balistique nord-coréens bannis par l'ONU. Quelques jours après un sommet avec son homologue chinois Xi Jinping, Donald Trump a en outre semblé lier les négociations commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales à la question nord-coréenne: «J'ai expliqué au président chinois qu'un accord commercial avec les Etats-Unis serait bien meilleur pour eux s'ils résolvent le problème nord-coréen!» Donald Trump avait accueilli Xi Jinping dans sa résidence privée en Floride jeudi et vendredi derniers pour une première rencontre placée sous le signe de la cordialité. Il avait avant ce sommet déjà annoncé être prêt à «régler» seul le problème nord-coréen si Pékin tergiversait trop longtemps. Un message martelé dimanche par son secrétaire d'Etat. Peu après le départ du président chinois, Washington a annoncé samedi que le porte-avions USS Carl Vinson et son escorte faisaient route vers la péninsule coréenne, alors qu'ils devaient initialement faire escale en Australie. Annoncé dans la foulée de l'agression américaine en Syrie, l'envoi d'un porte-avions américain près des côtes nord-coréennes a été largement interprété comme une démonstration de force de l'administration Trump.

Le porte-parole de la Maison -Blanche, Sean Spicer, a estimé que la présence de cette flotte donnait «des options au président dans la région». «Je pense que quand vous voyez un porte-avions croiser dans la région comme cela, cette présence est clairement une énorme dissuasion», a-t-il dit au cours de son point de presse mardi. «Le déploiement insensé américain pour envahir la Rpdc a atteint une phase préoccupante», a réagi un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, cité par l'agence officielle Kcna. «La République populaire démocratique de Corée est prête à réagir, quel que soit le type de guerre voulu par les Etats-Unis», a-t-il ajouté. Donald Trump a de son côté demandé à ses conseillers «un éventail complet d'options» contre le programme nucléaire de Pyongyang, a expliqué dimanche son conseiller à la sécurité nationale, le général en exercice H.R. McMaster. Le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson a lui souligné que Washington n'avait «pas l'intention de changer le régime en Corée du Nord». Certains experts ont en tout cas vu dans la frappe américaine en Syrie un message à Pékin et Pyongyang. Mais la réponse nord-coréenne mardi suggère que le régime de Kim Jong-Un n'entend pas changer d'attitude: «Nous prendrons les mesures de contre-attaque les plus fermes contre les provocateurs, afin de nous défendre par la voie des armes», a ainsi précisé le porte-parole du chef de la diplomatie de Pyongyang, toujours cité par Kcna. «Nous tiendrons les Etats-Unis totalement responsables des conséquences catastrophiques provoquées par leurs actions scandaleuses». Samedi, la Corée du Nord avait cherché à montrer qu'elle ne se laisserait pas intimider, en affirmant que la frappe américaine prouvait «plus d'un million de fois» la justesse de ses programmes nucléaire et balistique, interdits par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Les manoeuvres militaires annuelles conjointes menées actuellement par les Etats-Unis et la Corée du Sud sont également perçues comme une menace par le régime de Kim Jong-Un. Pyongyang veut mettre le territoire continental américain à portée de ses ogives nucléaires et a considérablement accéléré ses recherches, réalisant notamment depuis le début 2016 ses quatrième et cinquième essais atomiques.