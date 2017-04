KIDNAPPING DES LYCÉENNES DE CHIBOK Abuja "négocie" pour leur libération

Le gouvernement nigérian «négocie» pour obtenir la libération des lycéennes de Chibok enlevées il y a trois ans dans le nord-est du pays, en ayant recours à «tous les moyens possibles» et grâce à la médiation de plusieurs pays étrangers, a annoncé jeudi la présidence. Cette annonce, faite sur les ondes de la BBC, intervient la veille descommémorations de l'enlèvement de plus de 200 lycéennes à Chibok (nord-est) le 14 avril 2014, qui avait suscité une vague d'indignation internationale. «Le gouvernement travaille à la libération des écolières de Chibok et de tous les Nigérians enlevés par les terroristes» en ayant recours à «tous les moyens possibles», a affirmé un porte-parole de la présidence nigériane, Garba Shehu, lors d'une interview à la BBC. «L'opération militaire suit son cours pour débarrasser le nord-est des terroristes toujours présents, en particulier dans la forêt de Sambisa. En même temps, des discussions sont en cours (...) pour libérer d'autres écolières en plus de celles déjà libérées», a-t-il dit. «Ces discussions se déroulent avec l'aide de certains pays», a ajouté M.Shehu, citant notamment le Comité international de la Croix-Rouge (Cicr) et le gouvernement suisse, qui avaient déjà participé aux négociations pour la libération d'une vingtaine de lycéennes l'an dernier. Le porte-parole a également indiqué que «d'autres pays» participaient aux discussions, sans les nommer. «Les négociations comme celle-ci sont si difficiles, complexes et sinueuses que la précipitation peut ne pas aboutir au résultat escompté. Cela nécessite de la persévérance et de la patience», a-t-il ajouté, indiquant que les autorités n'avaient pas localisé les jeunes filles. Sur les 276 écolières âgées de 12 à 17 ans enlevées par le groupe terroriste nigérian en avril 2014, 57 étaient parvenues à s'échapper juste après le rapt. En octobre 2016, une vingtaine de jeunes filles avaient été libérées à la suite de négociations entre Boko Haram et le gouvernement. Mais 195 sont toujours portées disparues, certaines ayant eu des enfants en captivité.