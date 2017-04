MOSCOU RÉCLAME «UNE ENQUÊTE IMPARTIALE» SUR KHAN CHEYKHOUN "Sur fond d'hystérie occidentale"

Par Chaabane BENSACI -

Des «sourires» qui disent toute l'atmosphère

Une hystérie qui apparaît clairement dans les propos, les «avertissements», les «mises en garde» et même les «menaces» contre l'allié russe de la Syrie, coupable d'opposer pour la 8ème fois son veto à un projet de résolution visant le président Bachar al Assad.

Le président Bachar al Assad a accusé les pays occidentaux d'avoir monté l'affaire de l'attaque chimique présumée à Khan Cheikhoun, qualifiée de «crime de guerre» par Washington. Dans un entretien exclusif accordé à l'AFP, à Damas, il a affirmé que son armée n'était pas responsable de l'attaque présumée qui a provoqué la mort de 87 civils dans cette ville rebelle du nord-ouest syrien le 4 avril dernier. «Il s'agit pour nous d'une fabrication à 100%», a déclaré le chef de l'Etat syrien qui s'exprimait, mercredi dernier, pour la première fois depuis cette attaque qui a alimenté une nouvelle croisade occidentale. «Notre impression est que l'Occident, principalement les Etats-Unis, est complice des terroristes et qu'il a monté toute cette histoire pour servir de prétexte à l'attaque» menée le 7 avril par les Etats-Unis contre une base aérienne de l'armée syrienne, a expliqué le chef de l'Etat. Parlant du bombardement de la base d'Al-Chaayrate, il a ajouté: «Notre puissance de feu, notre capacité à attaquer les terroristes n'a pas été affectée par cette frappe.» Washington prétend «détenir des preuves enregistrées» de l'attaque chimique, le président Trump allant jusqu'à juger «possible» que la Russie en soit «complice». Ainsi, a-t-il qualifié le président Bachar al Assad de «boucher» et soutenu qu'il s'agit là d'un «crime de guerre». Dans l'entretien à l'AFP, le président syrien a rappelé que son gouvernement ne possédait plus d'armes chimiques, depuis leur destruction en 2013. La rencontre Lavrov - Tillerson, mercredi dernier, à Moscou, aura été marquée par un climat de méfiance et d'attentisme, même si le président Poutine a reçu, contrairement au programme de visite initial, le chef de la diplomatie américaine. En effet, l'ambiance était à une tension masquée, conduisant Tillerson à déplorer le «faible niveau de confiance entre les deux pays». Une chose est sûre, le président russe a clairement indiqué au secrétaire d'Etat qu' une chose comme la frappe contre la base d'al Chaayrate «ne doit plus se répéter». A cet égard, le MAE russe, Sergueï Lavrov a été explicite: «Sur fond d'hystérie occidentale, il est fondamental de ne pas succomber aux provocations et de ne rien permettre qui puisse casser les efforts entrepris dans le cadre des processus (de paix) de Genève et d'Astana», en recevant jeudi, à Moscou, son homologue syrien Walid Mouallem. Une hystérie qui apparaît clairement dans les propos, les «avertissements», les «mises en garde» et même les «menaces» contre l'allié de la Syrie coupable d'opposer pour la 8ème fois son veto à un projet de résolution visant le président Bachar al Assad. Les plus virulents semblent ne pas se préoccuper des contradictions manifestes qui caractérisent leur cabale. Pour quelles raisons et surtout pour quels gains minimes l'armée syrienne irait-elle recourir à des armes chimiques au moment où son avancée fulgurante accule la rébellion, dont la dominante terroriste incarnée par Fath al Cham, ex-al Nosra, dans ses derniers retranchements? Visiblement, il y a non seulement une manipulation de la part des groupes rebelles et de leurs commanditaires, soutenus par les Etats-Unis qui ont craint, le changement de cap envisagé par Trump, candidat à la Maison-Blanche, au point de préparer un coup pour modifier le cours des événements. Parmi les arguments qui accréditent cette thèse, le fait que d'autres «manipulations» sont envisagées, voire déjà préparées, afin d'impacter davantage la situation et la renverser au profit des factions terroristes et rebelles. Contrairement aux assertions, le chef de l'Etat syrien a dit accepter «une enquête impartiale» sur Khan Cheikhoun, à condition de s'«assurer que des pays impartiaux y prendront part pour être sûr qu'elle ne sera pas utilisée à des fins politiques». Position qui rejoint celle des présidents russe, Vladimir Poutine, et turc, Recep Tayyip Erdogan, qui ont réitéré leur volonté d'encourager le processus de paix en Syrie et ont préconisé une enquête internationale immédiate, impartiale et détaillée sur l'incident d'Idlib. Une enquête qui n'arrange pas les affaires des artisans du prétexte de l'attaque chimique... C'est ce qui a conduit la Russie à critiquer hier l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (Oiac) pour son incapacité à enquêter sur le terrain en Syrie. «Il est inacceptable que (l'Oiac) analyse ce qui s'est passé à distance», a déclaré Lavrov en conférence de presse à Moscou avec ses homologues iranien et syrien. Une enquête qui, pour être «transparente», nécessite l'apport «d'experts indépendants, de groupes supplémentaires d'experts qui représenteront les pays de la région, la Russie, les Etats-Unis et l'Europe».