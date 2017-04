DIALOGUE NATIONAL AU GABON L'UA désigne un facilitateur

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), le Tchadien Moussa Faki, a désigné Mohamed El Hacen Ould Lebatt facilitateur du dialogue national gabonais, mettant face à face le pouvoir et une partie de l'opposition gabonaise. Le facilitateur de l'UA, qui séjourne actuellement au Gabon, a eu un entretien avec le bureau de coordination du dialogue. «L'entretien a porté sur le rôle et la mission qui lui seront dévolus au cours de son séjour au Gabon», indique un communiqué du comité d'organisation. Le chef de l'Etat gabonais, dont la réélection à l'issue du scrutin présidentiel du 27 août 2016 a été violemment contestée, a convoqué ce dialogue pour réconcilier les Gabonais et fonder une nouvelle République. Les partisans de l'opposant Jean Ping ont rejeté à plusieurs reprises l'idée de participer à ce dialogue. Ils dénoncent une manoeuvre d'Ali Bongo Ondimba pour légitimer son pouvoir. Jean Ping se considère toujours comme le véritable président élu du Gabon. Cependant, les résultats officiels ont donné Ali Bongo Ondimba vainqueur de l'élection présidentielle de 2016.