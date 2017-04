LA CORÉE DU NORD Un missile mer-sol balistique dévoilé

La Corée du Nord a dévoilé pour la première fois hier un missile mer-sol balistique stratégique (Msbs) à l'occasion d'«un défilé militaire à Pyongyang, ont rapporté des m édias. Le projectile a été aperçu lors du défilé militaire organisé à l'occasion du 105e anniversaire de la naissance de son fondateur, Kim Il Sung, célébré comme une fête nationale dans le pays que l'on appelle «Jour du soleil», selon les médias. La version récente du missile balistique sol-air à longue portée de type Lightning, testé il y a un an et dont la portée est de 100 km, ainsi que le missile Msbs de type Polaris d'une portée de 1 000km, ont été dévoilés à l'occasion du plus grand défilé militaire dans l'histoire de la Corée du Nord. Ces célébrations se déroulent cette année dans un climat de vive tension avec les Etats-Unis, alors que Pyongyang se livre à de nouveaux essais nucléaires ou balistiques.